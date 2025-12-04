CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.58 La Birds of Prey è una delle piste più tecniche del Circo Bianco. Premia quegli atleti che sanno sciare tecnicamente meglio degli altri. Non manca però anche qualche tratto dove occorre saper far correre gli sci. 18.57 Il primo a partire sarà lo svizzero Niels Hintermann, già un possibile outsider per il podio. 18.53 Splende il sole a Beaver Creek. 18.52 Complessivamente le vittorie azzurre sono cinque nella località americana: Kristian Ghedina (discesa 1997), Giorgio Rocca (slalom 2005), Massimiliano Blardone (gigante 2006), Christof Innferhofer (discesa 2012) e Matteo Marsaglia (superG 2012). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: inizia la gara, per gli azzurri servirà attendere