LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | gara interrotta spaventosa caduta per Aznoh

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 La classifica generale di Coppa del Mondo aggiornata: 1 ODERMATT Marco Svizzera 300 2 SCHWARZ Marco Austria 166 3 KRISTOFFERSEN Henrik Norvegia 158 4 PINHEIRO BRAATHEN Lucas Brasile 152 5 BRENNSTEINER Stefan Austria 150 6 MCGRATH Atle Lie Norvegia 142 7 RASSAT Paco Francia 140 8 KRIECHMAYR Vincent Austria 127 9 HAASER Raphael Austria 118 10 HAUGAN Timon Norvegia 117 20.49 Arrivano i soccorsi per lo sfortunato Aznoh, che sembra aver perso conoscenza. Dopo la caduta aveva il volto appoggiato sull neve ed era immobile. 20.48 Bruttissima caduta per lo sloveno Rok Aznoh, ha perso anche il casco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara interrotta, spaventosa caduta per Aznoh

