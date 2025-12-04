LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Cochran-Siegle sogna il podio tra poco i favoriti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.18 Hrobat perde la linea ideale e allunga le traiettorie nel finale, chiudendo addirittura settimo a 1.30. Tocca al francese Nils Allegre, pettorale n.10. 19.17 Lo sloveno perde subito 0.28 al primo parziale, ma recupera e si porta a 0.14 al secondo. 19.16 Kriechmayr ha perso troppo nei tratti di pura scorrevolezza. Chiude terzo a 0.57. Anche Sejersted fa un pensierino al podio, anche se è più difficile per lui. E’ il momento dello sloveno Miha Hrobat. 19.15 0.27 di ritardo al primo intermedio e 0.10 al secondo per l’austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
