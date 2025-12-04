LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Martinenghi in semifinale nei 200 rana! Attesa per Ceccon
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 11.09: la tedesca Holt vince la quarta e ultima batteria dei 100 dorso con 57?29 11.06: La britannica Cox si aggiudica con 57?03 la terza batteria dei 100 dorso precedendo la portoghese Rodrigues Rebelo con 57?79 11.03: la francese Mahieu vince con 57?79 la seconda batteria davanti a Shanahan con 58?39 11.01: La finlandese Pentti vince la prima batteria dei 100 dorso donne con 1’01?44. Non c’è Sara Curtis 11.00. Questi i finalisti dei 200 rana uomini: Colol Marti, Nowacki, Corbeau, Kamminga, Coman, Dean, Pock, Mancini, Bock, Mladenovic, Yogurtcuoglu, Ilyem, Martinenghi, Schryver, Corby, Zabojnik 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
