LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Mancini e Martinenghi per la finale nei 200 rana! Attesa per Ceccon e la 4×50 stile libero mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 19.44. E’ il momento finalmente dell’Italia! C’è Gabriele Mancini a caccia della finale dei 200 rana nella prima semifinale 19.42. Queste le finaliste dei 200 rana donne: McCartney, Evans, Elendt, Vanotterdijk, Horska, Asaftei, Teterevkova, Rybak-Andersen 19.41: La britannica Evans vince la seconda semifinale con il tempo di 2’18?84, secondo posto per Elendt con 2’19?50 19.37. Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 200 rana donne: 1 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 2:24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Mancini e Martinenghi per la finale nei 200 rana! Attesa per Ceccon e la 4×50 stile libero mista

