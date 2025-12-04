LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Italia per l’oro nella 4×50 stile libero mista! Attesa per Ceccon e Mora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 18.43: Terza giornata due volti per la squadra azzurra. Tanti gli italiani in semifinale e una sola carta da medaglia per l’Italia, la staffetta 4×50 stile libero mista che chiude il programma 18.40: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. 12.15: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 19.00 per la seconda sessione giornaliera di gare dedicata a finali e semifinali. Buon pomeriggio! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

