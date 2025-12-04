LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Italia per l’oro nella 4×50 stile libero mista! Attesa per Ceccon e Mora

18.43: Terza giornata due volti per la squadra azzurra. Tanti gli italiani in semifinale e una sola carta da medaglia per l'Italia, la staffetta 4×50 stile libero mista che chiude il programma 18.40: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. 12.15: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 19.00 per la seconda sessione giornaliera di gare dedicata a finali e semifinali. Buon pomeriggio!

#Nuoto Dagli Europei in vasca corta un nuovo #oro per l'Italia nella staffetta mista 4X50 e nuovo record dei campionati, con 1'36''09. Sul gradino più alto, davanti a Olanda e Polonia, Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Vai su X

ORO STUPENDOOOOO Un’altra staffetta azzurra va a medaglia agli Europei di nuoto in vasca corta 2025! A Lublino, il quartetto della 4x50 mista mixed si conferma CAMPIONE D’EUROPA due anni dopo il titolo di #Otopeni2023! Silvia Di Pietro, France - facebook.com Vai su Facebook

