LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Cocconcelli Gastaldi Busa e Stefanì avanti nei 100 farfalla! Attesa per Ceccon

10.23. Questi gli atleti qualificati per la semifinale: Grousset, Chmielewski, Ponti, Bucher, Masiuk, Secchi, Stefanì, Busa, Edl, Niewold, Trojanovskyi, Marton, Sivez, Gonzalez Alvarez, Rosengren, Nickelsen 10.21: Michele Busa è terzo e si qualifica per le semifinali con un tempo lontano dal personale, 50?52. Vince Ponti che temporeggia fino all'ultima subacquea e poi piazza lo sprint vincendo con 49?68, secondo Secchi con 50?28 10.18: Bene l'azzurro Stefanì che se la gioca per due vasche con Grousset poi perde terreno ed è terzo con 50?47.

