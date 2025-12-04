LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Ceccon e Mora in finale nei 100 dorso! Bene Mancini attesa per la 4×50 stile libero mista
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 20.10: Due azzurri in finale! Morgan vince con 49?69, secondo Mora con 50?07, stesso tempo di Ceccon e con qualche sussulto gli azzurri riescono a superare il turno 20.09. Ai 50 Morgan, Stys, Ndoye-Brouard 20.07. Ora la seconda semifinale dei 100 dorso con Lorenzo Mora. Questi i protagonisti: 1 STYS Aleksander POL 4 DEC 2006 51.28 2 SHORTT John IRL 7 FEB 2007 50.84 3 CEJKA Jan CZE 29 MAY 2001 50.37 4 MORGAN Oliver GBR 11 JUN 2003 49.55 5 MORA Lorenzo ITA 30 SEP 1998 50.15 6 NDOYE-BROUARD Yohann FRA 29 NOV 2000 50. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
DIRETTA Nuoto, Europei in vasca corta: in gara 8 azzurri e la staffetta stile libero mista Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-europei-in-vasca-corta-azzuri-4x500-mista-mixed-in-finale-polonia-news-aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Nuoto, Europei in vasca corta: in gara 8 azzurri e la staffetta stile libero mista #EuropeanAquatics #Swimming #4dicembre Guarda la diretta streaming qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi in tv: programma 4 dicembre, streaming, italiani in gara - Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Scrive oasport.it
Europei nuoto 2025 oggi in tv: orari 3 dicembre, tv, streaming, programma, italiani in gara - Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Secondo oasport.it
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: orario, finali e programma (oggi 4 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi giovedì 4 dicembre: programma, orario e finali della terza giornata a Lublino. ilsussidiario.net scrive
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino (oggi mercoledì 3 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi mercoledì 3 dicembre: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino. Segnala ilsussidiario.net
Europei in vasca corta: in finale Quadarella negli 800 stile libero e 4×50 stile libero mista - Oro all'Italia nella 4x50 mista mixed: Lazzari, Cerasuolo, Di Pietro, Curtis terminano primi con una gara tiratissima. Si legge su msn.com
Europei nuoto 2025 in vasca corta: dove vederli in streaming e in TV - Gli Europei in vasca corta di Lublino chiuderanno un 2025 intenso per il nuoto internazionale, con momenti destinati a restare negli annali. Riporta tag24.it