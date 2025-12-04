LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Ceccon e Mora bene nei 100 dorso Martinenghi in semifinale nei 200 rana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 11.26: Oliver Morgan (GBR), Miroslav Knedla (CZE), Lorenzo Mora (ITA), Thomas Ceccon (ITA), Jan Cejka (CZE), Jack Skerry (GBR), Yohann Ndoye-Brouard (FRA), Mewen Tomac (FRA), John Shortt (IRL), Denis-Laurean Popescu (ROU), Ivan Martinez Sota (ESP), Ole Braunschweig (GER), Aleksander Stys (POL), Vincent Passek (GER), Noah Verreth (BEL), Adam Jaszo (HUN) 11.25: Lorenzo Mora con il terzo posto in una ultima batteria velocissima conquista la semifinale con 50!15,. miglior tempo degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
