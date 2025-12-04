LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Ceccon debutta nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa terza giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. La terza mattinata degli Europei in vasca corta di Lublino porta subito l’Italia al centro della scena in un programma fitto, dove sprint, semifinali da conquistare e finali già in definizione convivono senza pause. 🔗 Leggi su Oasport.it
