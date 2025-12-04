LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | BOTTO ITALIA! La 4×50 sl mista è oro col record del mondo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 21.06: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10.00 per la quarta sessione di batterie. Buona serata! 21.05: Dulcis in fundo, come ieri, per l’Italia. Non sarà sicuramente l’Europeo più prolifico a livello di medaglie ma la squadra azzurra con le staffette si sta confermando di altissimo livello. Oggi l’oro della 4×50 sl mista e non c’erano altri azzurri in finale. Domani ci saranno diverse carte per muovere il medagliere, Ceccon, Mora e Quadarella su tutti, protagonisti oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
