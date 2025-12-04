CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 12.15: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 19.00 per la seconda sessione giornaliera di gare dedicata a finali e semifinali. Buon pomeriggio! 12.13: Buona mattinata per l’Italia. Cocconcelli e Gastaldi avanti nei 100 farfalla, Busa e Stefanì in semifinale nella gara maschile. Martinenghi e Mancini avanzano nei 200 rana uomini, Ceccon e Mora in semifinale nei 100 dorso uomini, Quadarella in finale negli 800 stile libero e 4×50 stile libero mista in finale a caccia di una medaglia, l’unica possibile, per l’Italia nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: bene Ceccon e Quadarella, la 4×50 sl mista fa sognare. Alle 19.00 le finali