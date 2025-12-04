CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Fenerbache Istanbul, partita valevole per la seconda giornata della Pool B della Champions League di volley femminile 20252026. Test importante per l’Igor Gorgonzola Novara: la formazione piemontese ospita una delle squadre più forti di questa competizione con l’obiettivo di capire il proprio valore in campo europeo. La squadra di Lorenzo Bernardi ha vinto in rimonta all’esordio in questa CEV Champions League. Le campionesse della Coppa CEV, la seconda competizione europea per importanza, hanno iniziato il proprio cammino nel massimo campionato continentale contro il PGE Budowlani Lodz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: si fa sul serio contro una delle favorite