LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche cercano lo strappo decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-14 Diagonale strettissima di Tolok da posto 2. 7-14 Fast di Erdem 7-13 Si ferma in rete il servizio di Vargas 6-13 Pipe di Fedorovtseva. Il Fenerbache ora sta giocando in scioltezza, mentre Novara ha perso sicurezze in ricezione Time out Fenerbache 6-12 Ace di Vargas. 6-11 Diagonale di Vargas da posto 2. 6-10 Parallela di Tolok lasciata senza muro dall’alzata di Cambi 5-10 Primo tempo di Korneluk. 5-9 MOOOOOOONSTER BLOOOOOOOCK!!! Costantini invade bene sulla pipe di Fedorovtseva 4-9 Vargas passa tra le mani del muro su un pallone attaccato più al centro del campo 4-8 Ace di Fedorovtseva che dai 9 metri continua a mettere in crisi la ricezione delle piemontesi Time out Novara 4-7 Pasticciano Alsmeier e Cambi dopo che Korneluk aveva murato la diagonale della n. 🔗 Leggi su Oasport.it
