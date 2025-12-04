LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche vincono in rimonta il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Melissa Vargas mette la parola fine sul primo set con l’attacco dalla seconda linea. 23-24 Primo tempo di Bonifacio Time out Fenerbache 22-24 Mani fuori di Herbots da posto 4 21-24 Parallela vincente di Alsmeier 20-24 Non passa l’attacco in diagonale di Alsmeier da posto 4. 20-23 Pallonetto spinto di Fedorovtseva da posto 4. È il settimo punto per la n.10 del Fenerbache 20-22 Splendida alzata ad una mano di Cambi per il primo tempo di Bonifacio 19-22 Vincente la fast di Erdem. Time out Novara 19-21 Mani out di Fedorovtseva da posto 4. 19-20 Muro di Erdem sull’attacco dalla seconda linea di Tolok. 🔗 Leggi su Oasport.it
