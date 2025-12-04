LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | subito grande spettacolo al PalaIgor
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-17 Attacco vincente di Tolok dalla seconda linea. 16-17 Cade in posto 6 il pallonetto di Vargas. Primo vantaggio del match per il Fenerbache 16-16 Si ferma in rete il servizio di Tolok 16-15 Parallela vincente di Tolok da posto 2. Da sottolineare la ricezione perfetta di Giulia De Nardi 15-15 Ace di Fedorovtseva, che tira a tutto braccio pescando la zona di conflitto tra 1 e 2 15-14 Lungo il servizio di Bonifacio 15-13 Tolok finta fino all’ultimo l’attacco in diagonale e poi va a segno con il pallonetto 14-13 Ace di Alessia Orro!! La palleggiatrice azzurra trova una splendida traiettoria in parallela prendendo più di metà riga. 🔗 Leggi su Oasport.it
