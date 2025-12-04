LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il big match del PalaIgor

­CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 18.00 Ecco il sestetto titolare di Novara: Cambi-Tolok, Costantini-Bonifacio, Herbots-Alsmeier e De Nardi. 17.58 Questa la formazione del Fenerbache: Dundar-Korneluk, Orro-Vargas, Baladin-Fedorovtseva ed Orge. 17.55 Alessia Orro sarà in campo! L’azzurra ha indosso la maglia da giocatrice e sarà quindi a disposizione. Tra le fila di Novara sono assenti Bajens e Squarcini: spetterà quindi a Veronica Costantini, giovane centrale classe 2003. 17.52 Novara proverà a restare imbattuta contro il Fenerbache. Tra le due squadre ci sono quattro precedenti, tutti favorevoli alla formazione italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

