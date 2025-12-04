LIVE Alle 18 Bologna-Parma | Italiano con Bernardeschi dal 1' Torna Immobile?

I felsinei campioni in carica debuttano in Coppa Italia al Dall'Ara, derby che mette in palio un posto nei quarti: chi vince trova una tra Lazio e Milan . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Bologna-Parma: Italiano con Bernardeschi dal 1'. Torna Immobile?

Leggi anche questi approfondimenti

Coppa Italia, Bologna-Parma: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 Vai su X

Coppa Italia, Bologna-Parma LIVE - Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si legge su calciomercato.com

Bologna-Parma, dove vedere il Derby dell’Emilia in tv e streaming LIVE - Tutto pronto per l'esordio in Coppa Italia del Bologna, squadra detentrice del torneo: ad aspettare i felsinei il derby contro il Parma questa sera alle ore 18:00 ... Lo riporta msn.com

Bologna-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Giovedì 4 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Bologna-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - Derby emiliano agli ottavi tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i ducali di Carlos Cuesta: la vincente affronta ai quarti una tra Lazio e Milan ... Come scrive tuttosport.com

Dove vedere Bologna-Parma in diretta tv e streaming? - Come guarda la sfida di Coppa Italia fra Bologna e Parma: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com scrive

Parma-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Parma- Come scrive sport.virgilio.it