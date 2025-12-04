L’Italia si fa valere anche con gli uomini in Coppa Europa | doppio podio con Kastlunger e Talacci a Zinal

Ancora un ottimo risultato per la squadra azzurra di Coppa Europa. Doppio podio, infatti, nel gigante maschile di Zinal (Svizzera). La vittoria è andata al norvegese Hans Grahl-Madsen, capace di chiudere al comando già a metà gara, quindi di difendersi nel migliore dei modi nella seconda manche, ma gli italiani hanno centrato un risultato davvero importante. Tobias Kastlunger e Simon Talacci hanno completato le posizioni del podio, quindi Simon Maurberger ha chiuso al sesto posto, con Davide Leonardo Seppi capace di piazzarsi in ottava posizione. Come detto, però, la vittoria è andata a Hans Grahl-Madsen con il tempo complessivo di 2:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

