L’Italia attraverso le canzoni ‘Onda su Onda’
C’è un momento, appena si spengono le luci in sala, in cui sembra di sentire il fruscio lieve dell’etere. Da qui parte il viaggio: un tuffo nella memoria sonora del Paese che corre sulle note di ‘Onda su onda’, il concerto-evento che apre il progetto Radio Web TV – collega menti, a cura dell’Informagiovani. L’appuntamento è domattina alle 10.30 nella sala teatro della Fabbrica delle Candele: saranno proprio i ragazzi che prendono parte al progetto a presentare l’evento sul palco. L’idea che sostiene lo spettacolo è tanto semplice quanto potente: raccontare l’Italia attraverso le sue canzoni. È questo il punto di partenza dell’idea artistica di Gabriele Graziani: musiche, atmosfere e sigle diventano ponti tra generazioni diverse, in un percorso che non vuole ricostruire un passato idealizzato, ma restituire al pubblico una chiave di lettura viva, capace di attraversare confini fragili e sfumati della nostra storia collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
