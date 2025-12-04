C’è un momento, appena si spengono le luci in sala, in cui sembra di sentire il fruscio lieve dell’etere. Da qui parte il viaggio: un tuffo nella memoria sonora del Paese che corre sulle note di ‘Onda su onda’, il concerto-evento che apre il progetto Radio Web TV – collega menti, a cura dell’Informagiovani. L’appuntamento è domattina alle 10.30 nella sala teatro della Fabbrica delle Candele: saranno proprio i ragazzi che prendono parte al progetto a presentare l’evento sul palco. L’idea che sostiene lo spettacolo è tanto semplice quanto potente: raccontare l’Italia attraverso le sue canzoni. È questo il punto di partenza dell’idea artistica di Gabriele Graziani: musiche, atmosfere e sigle diventano ponti tra generazioni diverse, in un percorso che non vuole ricostruire un passato idealizzato, ma restituire al pubblico una chiave di lettura viva, capace di attraversare confini fragili e sfumati della nostra storia collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Italia attraverso le canzoni ‘Onda su Onda’