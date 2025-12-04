L' istituto pescarese Di Marzio-Michetti è la scuola che dà più lavoro in Abruzzo terzo il Volta
Sono due istituti professionali per l'industria e l'artigianato, di Pescara e Atri, le due scuole superiori che offrono maggiori sbocchi nel mercato del lavoro in Abruzzo. Come riporta l'Ansa, lo rivelano i dati diffusi da Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli con dati aggiornati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
