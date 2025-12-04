Lista stupri i licei di Roma scendono in piazza | Non è un caso isolato vogliamo scuole sicure
I licei di Roma scendono in piazza per il Giulio Cesare. Dopo il caso della “lista stupri” che ha acceso i riflettori sul classico di corso Trieste, attiviste e attivisti dei collettivi delle principali scuole superiori della città si ritroveranno in piazza Trasimeno il 5 dicembre alle 15. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dalla lista stupri al bullismo: l’appello dell’arcivescovo Giulietti alla responsabilità - facebook.com Vai su Facebook
#ignotox Lista stupri in un liceo romano, docenti difendono l’istituto: “Episodio grave, ma la scuola è sana” Vai su X
“Lista degli stupri“ nel bagno del liceo - Dopo il fatto capitato al liceo Giulio Cesare di Roma con l’aberrante “lista degli stupri”, ieri è accaduta una ... Lo riporta lanazione.it
Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... Riporta fanpage.it
Lista stupri in un liceo romano, docenti difendono l’istituto: “Episodio grave, ma la scuola è sana” - Docenti di un liceo di Roma commentano una lista stupri: episodio grave, ma confermano che la scuola resta sana e sicura. Riporta la7.it
Nuova “lista degli stupri”, questa volta al liceo Vallisneri di Lucca. C’erano i nomi di due ragazze - Dopo il caso di Roma, un nuovo episodio scuote il mondo della scuola: una cosiddetta “lista stupri” è comparsa questa mattina anche nei bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, ricalcando ... Da blitzquotidiano.it
Roma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Scrive ansa.it
“Lista stupri” nel bagno di un liceo scientifico, nuovo caso a Lucca: indaga la Polizia - Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. Lo riporta fanpage.it