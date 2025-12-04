Lista stupri anche in un Liceo a Lucca

Per l'assessore Nardini è fondamentale che l'educazione all'affettività e alla sessualità sia resa obbligatoria nelle scuole L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Lista stupri anche in un Liceo a Lucca

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anche a Lucca spunta una «lista stupri» nel bagno del liceo. Gli studenti denunciano: «Fatto abominevole» Vai su X

Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. - facebook.com Vai su Facebook

Nuova “lista degli stupri”, questa volta al liceo Vallisneri di Lucca. C’erano i nomi di due ragazze - Dopo il caso di Roma, un nuovo episodio scuote il mondo della scuola: una cosiddetta “lista stupri” è comparsa questa mattina anche nei bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, ricalcando ... Da blitzquotidiano.it

“Lista stupri” nel bagno di un liceo scientifico, nuovo caso a Lucca: indaga la Polizia - Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. Lo riporta fanpage.it

"Lista degli stupri", dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Lista degli stupri', dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca ... Come scrive tg24.sky.it

Nuovo caso dopo Roma: 'lista stupri' comparsa nei bagni di un liceo a Lucca - A Lucca torna l’allarme per le ‘liste stupri’: nuovo episodio nei bagni di un liceo preoccupa studenti e famiglie. Come scrive notizie.it

“Lista degli stupri“ nel bagno del liceo - Dopo il fatto capitato al liceo Giulio Cesare di Roma con l’aberrante “lista degli stupri”, ieri è accaduta una ... lanazione.it scrive

“Lista stupri” anche a Lucca: emulato il caso di Roma nei bagni di una scuola, la dirigente interviene subito ripulendo la parete e condannando l’accaduto - Al Liceo Vallisneri di Lucca compare una "lista stupri" nei bagni maschili che emula i fatti di Roma: la scuola cancella subito le scritte e scatta la denuncia alla Polizia dopo che una studentessa ha ... Segnala orizzontescuola.it