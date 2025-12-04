Lista stupri anche a Lucca | emulato il caso di Roma nei bagni di una scuola la dirigente interviene subito ripulendo la parete e condannando l’accaduto

Al Liceo Vallisneri di Lucca compare una "lista stupri" nei bagni maschili che emula i fatti di Roma: la scuola cancella subito le scritte e scatta la denuncia alla Polizia dopo che una studentessa ha ricevuto la foto via chat. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

