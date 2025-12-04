Lista degli stupri nel bagno del liceo
Dopo il fatto capitato al liceo Giulio Cesare di Roma con l’aberrante “lista degli stupri”, ieri è accaduta una cosa analoga al liceo Vallisneri di Lucca. Un fatto ugualmente grave, forse ispirato da un senso malato di emulazione, fatto sta che in un bagno della scuola è apparsa una scritta con, appunto, la “ Lista stupri ” (nella foto) e sotto i nominativi di due ragazze. Accanto alla lista, anche la scritta “Il duce ha sempre ragione”. La dirigente scolastica, appena informata, ha immediatamente dato indicazione di cancellare i nomi delle due ragazze sulla lista. A quanto poi si è appreso, i nomi delle due ragazze sono reali e la madre di una delle due ragazze ha anche fatto denuncia alla questura di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
