L'irriverente musical The Book of Mormon debutta a Tam di Milano

M ilano, 4 dic. (askanews) – Irriverente e molto provocatorio, non un Musical come gli altri, The Book of Mormon arriva in Italia per la prima volta in assoluto al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025. Con una comicità esplosiva e intelligente, lo spettacolo racconta la storia di due giovani missionari mormoni, Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo. Tuttavia, la realtà che incontrano, segnata da povertà, guerra, malattie e disperazione, mette alla prova le loro convinzioni religiose e li costringe a confrontarsi con la distanza tra la dottrina idealizzata e la vita reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’irriverente musical “The Book of Mormon” debutta a Tam di Milano

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ IL MUSICAL HAIR VA IN SCENA AL COMUNALE DI CARPI +++ Sabato 29 novembre, alle 21, il musical irriverente che, a quasi sessant’anni dal debutto, continua ad affascinare il pubblico celebrando L’era dell’Acquario. (© Clara Mammana) Leggi qua: - facebook.com Vai su Facebook

Attitudine irriverente, trucco sbavato e look «trasandato» a regola d'arte, la indie sleaze ama la musica indie rock e guarda a Kate Moss negli anni Duemila. A lei si ispira la nostra selezione di regali a tutto glamour, da farle (o da farsi) questo Natale Vai su X

L'irriverente musical The Book of Mormon debutta a Tam di Milano - The Book of Mormon nasce dall'incontro del genio creativo di Trey Parker e Matt Stone, geniali autori della serie televisiva South Park con Robert Lopez (autore dei brani dei film Disney Frozen e Coco ... Secondo libero.it

Spettacoli, arriva per la prima volta in Italia The book of Mormon. A Milano dal 10 al 21 dicembre - Il musical, pluripremiato e rappresentato nei teatri di tutto il mondo, racconta la storia di due giovani missionari mormoni inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio. Si legge su italiaoggi.it

The Book of Mormon, il Musical Cult Arriva a Milano - Il musical più premiato e irriverente di sempre, The Book of Mormon, debutta in Italia al Teatro Arcimboldi di Milano. Si legge su milanolife.it

Il musical cult “The Book of Mormon” sbarca a Milano: due giovani missionari mormoni in Uganda entrano in contatto con la povertà e la loro fede vacilla - Due missionari mormoni in Uganda scoprono povertà e guerra: un viaggio ironico che mette in crisi la loro fede ... ilfattoquotidiano.it scrive

The Book of Mormon, il musical più controverso approda a Milano: “Capolavoro. Ma che fatica” - I protagonisti Adam Bailey e Sam Glen interpretano Price e Cunningham: “In scena da quasi 15 anni, affrontiamo per la prima volta il pubblico italiano” Milano, 14 settembre 2025 – Non temo il mormone ... Come scrive ilgiorno.it

L’arca di Jovanotti, la canzone di Natale poetica e stralunata di Lucio Corsi e altre notizie di musica - I mille progetti di Jovanotti tra feste e nuovo album, Lucio Corsi poetico e natalizio, il tour di Noemi e altre news musicali. Da amica.it