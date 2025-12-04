Il personale continua ad essere uno dei punti deboli della sanità pubblica, a partire dalle carenze degli organici. Ma non solo. E’ pronta a salire sulle barricate la Cgil Medici e Dirigenti sanitari per un contratto che, tuona il sindacato, "fa perdere quasi il 70% del recupero inflattivo". E, se l’Asl spiega e difende la scelta di togliere le infermiere dal nidi ostetricia al Noa, Usb e Comitati civici annunciano una raccolta di firme contro la scelta. Gli “eroi” della pandemia insomma hanno da tempo cambiato ruolo, "tra la retorica di ieri e il cinismo di oggi" commenta la Cgil. "Per il contratto che riguarda il triennio 2022-24, anni ancora funestati dal Covid è stato proposto, e purtroppo da molti accettato, un rinnovo contrattuale con un incremento del 5,68 % mentre l’inflazione dello stesso triennio è cresciuta del 17 – spiega il sindacato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'ira di medici e dirigenti : "Impoverimento dei salari"