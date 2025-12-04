L’ira di medici e dirigenti | Impoverimento dei salari
Il personale continua ad essere uno dei punti deboli della sanità pubblica, a partire dalle carenze degli organici. Ma non solo. E’ pronta a salire sulle barricate la Cgil Medici e Dirigenti sanitari per un contratto che, tuona il sindacato, "fa perdere quasi il 70% del recupero inflattivo". E, se l’Asl spiega e difende la scelta di togliere le infermiere dal nidi ostetricia al Noa, Usb e Comitati civici annunciano una raccolta di firme contro la scelta. Gli “eroi” della pandemia insomma hanno da tempo cambiato ruolo, "tra la retorica di ieri e il cinismo di oggi" commenta la Cgil. "Per il contratto che riguarda il triennio 2022-24, anni ancora funestati dal Covid è stato proposto, e purtroppo da molti accettato, un rinnovo contrattuale con un incremento del 5,68 % mentre l’inflazione dello stesso triennio è cresciuta del 17 – spiega il sindacato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
12 posti di dirigenti medici presso l'ASL 1 Abruzzo - facebook.com Vai su Facebook
Corte di Cassazione, Ordinanza 23/11/2025 n. 30777- Dirigenti medici Vai su X
L’ira di medici e dirigenti : "Impoverimento dei salari" - Assemblea della Cgil al Noa contro il rinnovo contratturale: incremento inferiore all’inflazione. Scrive lanazione.it
Medici convenzionati e dirigenti. Fismu: “Subito l’atto di indirizzo” - Per la medicina generale specializzazione, più risorse e meno burocrazia, più tutele sul modello della specialistica ... Secondo quotidianosanita.it
Medici e dirigenti Ssn. A ottobre sciopero per rinnovo contratto e difesa sanità pubblica: “Governo metta le risorse necessarie o Ssn non durerà più di 5 anni” - Senza correttivi, è questo il periodo stimato di sopravvivenza del Ssn. Come scrive quotidianosanita.it
Firmato il contratto per 137mila dirigenti medici e sanitari - È stato sottoscritto all'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022- Riporta ansa.it