La Pistoiese è tornata a vincere. Seppur in Coppa Italia, la squadra arancione ha battuto la Correggese staccando il pass per le semifinali della competizione. Un risultato non scontato: "Sono contento della prestazione della squadra - ha detto il tecnico - e dell’atteggiamento dei ragazzi, ma fino a oggi non è mai mancato impegno e professionalità in ogni gara in cui siamo stati impegnati. Siamo contenti di essere arrivati in semifinale, vogliamo arrivare in fondo". Un mese e mezzo fa la Correggese fermò la Pistoiese al Melani, stavolta invece ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Andreucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'intervista. Andreucci sorride: "Una bella risposta»