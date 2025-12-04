L’intervista Andreucci sorride | Una bella risposta

La Pistoiese è tornata a vincere. Seppur in Coppa Italia, la squadra arancione ha battuto la Correggese staccando il pass per le semifinali della competizione. Un risultato non scontato: "Sono contento della prestazione della squadra - ha detto il tecnico - e dell’atteggiamento dei ragazzi, ma fino a oggi non è mai mancato impegno e professionalità in ogni gara in cui siamo stati impegnati. Siamo contenti di essere arrivati in semifinale, vogliamo arrivare in fondo". Un mese e mezzo fa la Correggese fermò la Pistoiese al Melani, stavolta invece ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Andreucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

