L’Inter toglie il ‘rullo’

2025-12-04 00:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Mercoledì l’Inter ha travolto Venezia con una sconfitta assoluta (5-1) che le ha certificato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, in cui affronterà la vincente di Roma-Torino. Dopo i dubbi del Napoli contro il Cagliari, in un duello in cui gli uomini di Antonio Conte vinsero il turno ai rigori, a San Siro è arrivata la certezza dell’Inter. I nerazzurri non hanno speculato contro l’unica squadra finora viva in Serie B, la seconda divisione del calcio italiano. Tre gol in un intervallo di 16 minuti nel primo tempo suggellano la vittoria, mettendo fine alle poche speranze del Venezia di Kike Pérez e Antonio Casas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com