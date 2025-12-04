Nonostante un turnover quasi totale, l’Inter chiude nel giro di pochi minuti l’ottavo di Coppa Italia contro il Venezia, schiantando i lagunari con un sonoro 5-1. Chivu decide di approfittare dell’incrocio con i neroverdi per dare minuti a tante seconde linee e questa nuova Inter sperimentale ci mette qualche minuto prima di ingranare ma, quando prende velocità, travolge il Venezia con un’ imbarazzante manita. A stendere i veneti è l’uno-due in due minuti di Diouf e Pio Esposito, alla prima rete al Meazza, con la rete di Thuram, che torna al gol dopo più di due mesi a mettere il risultato in ghiacciaia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inter asfalta il Venezia: a San Siro finisce con un netto 5-1