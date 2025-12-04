L’Innovazione deve creare coesione non distanza
ITALIA. Stiamo attraversando un cambiamento silenzioso che può ridefinire spazi e confini della partecipazione democratica. Per questo l’innovazione e l’Intelligenza Artificiale devono diventare parte stabile del dibattito pubblico e dei percorsi formativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
