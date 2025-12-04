L’iniziativa Sabato la mostra e lunedì il libro sui cento anni della Settempeda

Entrano nel vivo le celebrazioni per il centenario della Settempeda. Dopo l’evento di apertura con il "Veglionissimo dello Sport" e una serie di partite che hanno visto la passione biancorossa scendere in campo, sono ora in arrivo i due appuntamenti clou di questo anniversario. Sabato alle 18.30 viene inaugurata al piano terra del Palazzo comunale, sotto il loggiato della piazza, la mostra fotografica e di cimeli "100 anni di emozioni biancorosse". Poi, lunedì alle 17, il teatro Feronia ospiterà il Galà biancorosso, con la conduzione di Daniela Gurini e la presentazione del libro di Gabriele Cipolletta "S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

