L’Infinito duecento anni Pubblicata nel 1825

Di Stefania Romito: Nel mese di dicembre del 1825, sulle pagine de Il Nuovo Ricoglitore, compariva per la prima volta una poesia destinata a entrare in maniera indelebile nel patrimonio culturale italiano: L’Infinito di Giacomo Leopardi. Due secoli dopo, questa lirica rimane uno dei vertici assoluti della letteratura europea, un breve componimento capace di racchiudere l’immensità del pensiero umano e la vertigine del suo rapporto con il mondo. A duecento anni dalla prima pubblicazione, il fascino di questi quindici versi non soltanto non si è affievolito, ma sembra rinnovarsi a ogni generazione di lettori, studiosi, studenti che in essi riconoscono un frammento di universalità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “L’Infinito”, duecento anni Pubblicata nel 1825

