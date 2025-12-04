L’Indonesia è una potenza silenziosa

L’Indonesia è un gigante che non ama mettersi troppo in mostra, ma che potrebbe giocare un ruolo sempre più centrale in futuro. Con 286 milioni di abitanti, oltre 700 lingue parlate e una popolazione a maggioranza musulmana (l’87 percento), il Paese è la più grande nazione islamica del mondo. L’arcipelago, che conta più di 17.500 isole, ha preservato la propria identità nazionale nonostante secoli di dominazioni straniere: dalla conquista portoghese alla lunga colonizzazione olandese, fino all’occupazione giapponese durante la Seconda guerra mondiale. L’indipendenza è stata conquistata nel 1949, dopo quattro anni di lotta armata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

