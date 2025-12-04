L’india ci ripensa | salta l’obbligo di preinstallazione dell’app di Stato sui telefoni

Dday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le critiche per i rischi sulla privacy e il rifiuto di Apple e Google, l’India fa marcia indietro sull’obbligo di Sanchar Saathi, l’app per il “controllo dei telefoni”. 🔗 Leggi su Dday.it

l8217india ci ripensa salta l8217obbligo di preinstallazione dell8217app di stato sui telefoni

© Dday.it - L’india ci ripensa: salta l’obbligo di preinstallazione dell’app di Stato sui telefoni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217india Ripensa Salta L8217obbligo