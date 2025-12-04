L’india ci ripensa | salta l’obbligo di preinstallazione dell’app di Stato sui telefoni
Dopo le critiche per i rischi sulla privacy e il rifiuto di Apple e Google, l’India fa marcia indietro sull’obbligo di Sanchar Saathi, l’app per il “controllo dei telefoni”. 🔗 Leggi su Dday.it
