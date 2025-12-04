L’incidente in via Lodovico il Moro Immigrato investito da un’auto muore poco dopo in ospedale In tasca ha una tessera per le docce

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Travolto da un’auto martedì sera in via Lodovico il Moro, è morto dopo poche ore di agonia in ospedale. Straniero dall’età apparente di 30 anni, in tasca non aveva documenti ma solo una tessera per le docce pubbliche. Così è ancora senza identità questa ennesima vittima della strada: stando alle cronache, l’undicesima dall’inizio dell’anno solo a Milano città. L’uomo è stato investito a ridosso del Naviglio Grande all’altezza del civico 121, tra piazza Negrelli e via Della Ferrera, martedì poco prima delle 23, da una Mercedes GLB guidata da un italiano di 41 anni che si è subito fermato a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217incidente in via lodovico il moro immigrato investito da un8217auto muore poco dopo in ospedale in tasca ha una tessera per le docce

© Ilgiorno.it - L’incidente in via Lodovico il Moro. Immigrato investito da un’auto muore poco dopo in ospedale. In tasca ha una tessera per le docce

Scopri altri approfondimenti

l8217incidente via lodovico moroTutto su: via ludovico il moro - Un uomo di 30 anni è morto nella serata di ieri investito da un'auto in via Lodovico il Moro a Milano, lungo il Naviglio Grande ... Segnala affaritaliani.it

Incidente in via Lodovico il Moro: motociclista si schianta contro le auto in sosta. Muore in ospedale - Ma è stato inutile: troppo gravi le ferite riportate dal 48enne che alle 19. Segnala ilgiorno.it

l8217incidente via lodovico moroTravolto da un'auto mentre attraversa la strada: 30enne muore in ospedale, illeso il cugino che era con lui - Una serata qualunque lungo il Naviglio Grande si è trasformata in tragedia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217incidente Via Lodovico Moro