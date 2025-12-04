L’incidente in via Lodovico il Moro Immigrato investito da un’auto muore poco dopo in ospedale In tasca ha una tessera per le docce
di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Travolto da un’auto martedì sera in via Lodovico il Moro, è morto dopo poche ore di agonia in ospedale. Straniero dall’età apparente di 30 anni, in tasca non aveva documenti ma solo una tessera per le docce pubbliche. Così è ancora senza identità questa ennesima vittima della strada: stando alle cronache, l’undicesima dall’inizio dell’anno solo a Milano città. L’uomo è stato investito a ridosso del Naviglio Grande all’altezza del civico 121, tra piazza Negrelli e via Della Ferrera, martedì poco prima delle 23, da una Mercedes GLB guidata da un italiano di 41 anni che si è subito fermato a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
