L' incendio alla RoncaLab è ora sotto controllo | Nessun ferito
E’ sotto controllo e non può propagarsi alle aziende vicine l’incendio che si è sviluppato intorno alle 12.30 di oggi all’interno dello stabilimento RoncaLab di Lomagna, nell’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse. La notizia è stata resa nota alle 17. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Incendio alla RoncaLab di Lomagna, colonna di fumo alta 160 metri sullo stabilimento di pizze: “Nessun pericolo per la salute” - Gli accertamenti di Arpa Lombardia: “Non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale” ... ilgiorno.it scrive
Maxi incendio a Lomagna, vasto rogo in un'azienda alimentare - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un’azienda alimentare, la RONCALab a Lomagna, in provincia di Lecco ma a confine con la provincia di Monza- Come scrive monza-news.it