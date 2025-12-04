L' incendio alla RoncaLab è ora sotto controllo | Nessun ferito

E’ sotto controllo e non può propagarsi alle aziende vicine l’incendio che si è sviluppato intorno alle 12.30 di oggi all’interno dello stabilimento RoncaLab di Lomagna, nell’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse. La notizia è stata resa nota alle 17. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

L'incendio alla RoncaLab è ora sotto controllo: "Nessun ferito"

