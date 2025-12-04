L’inattesa condanna per terrorismo di un giornalista francese ad Algeri

Il giornalista francese Christophe Gleizes, detenuto da un anno e mezzo in Algeria, è stato condannato a sette anni per “apologia del terrorismo”. Una sentenza che riapre la crisi diplomatica tra Francia e Algeria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

