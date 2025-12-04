L’imprenditorialità femminile decisiva in Abruzzo | oltre il 56% delle imprese è guidato da donne

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo si conferma una regione in cui l’imprenditorialità femminile svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo economico e sociale. Secondo il nuovo report realizzato da Unioncamere con il supporto tecnico-scientifico di Sì camera e del centro studi Guglielmo Tagliacarne, presentato in occasione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Oltre il 56,6% delle imprese guidate da donne presenti in regione è localizzato nelle province di Chieti e Pescara, area in cui il tasso di femminilizzazione raggiunge il 26%, un valore superiore alla ...

