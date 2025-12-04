Lilt Napoli al Pascale riparte la Festa degli auguri

Torna all’ istituto Pascale di Napoli la tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata dalla sezione napoletana della LILT guidata dal professor  Adolfo Gallipoli D’Errico  in collaborazione con i vertici del polo oncologico partenopeo. L’appuntamento è per  martedì 9 dicembre  prossimo. Come ogni anno,  nella mattinata  i volontari LILT faranno visita ai reparti per la consueta distribuzione dei doni natalizi ai pazienti ricoverati, grazie al contributo delle aziende R1 Group e Tuttigiorni che da anni sostengono l’iniziativa. Il pomeriggio,  alle 16:00 – dopo alcuni anni di sospensione dovuti prima ai lavori di ristrutturazione e poi all’emergenza Covid –,  riapre le sue porte alla Festa degli Auguri,  ai pazienti e ai loro familiari, al personale dell’istituto e agli amici della Lilt, l’aula Romolo Cerra per un augurale momento di serena socialità con  la “Tombola scostumata” condotta dall’artista e socio benemerito Lilt  Diego Sanchez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

