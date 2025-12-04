Dopo aver impattato contro il Tolosa in casa mangiandosi i gomiti per l’occasione mancata, il Marsiglia di De Zerbi è di scena quest’oggi sul campo del Lille di Genesio attualmente quarto in classifica. I Dogues sono in grande risalita e a Le Havre hanno trovato la vittoria grazie ad un gol di Igamane nel finale. Partita spigolosa e complicata dopo una settimana vissuta a mille, di buono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lille-Marsiglia (venerdì 05 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Phoceens che rischiano in casa dei Dogues