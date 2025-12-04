Lille-Marsiglia venerdì 05 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Dopo aver impattato contro il Tolosa in casa mangiandosi i gomiti per l’occasione mancata, il Marsiglia di De Zerbi è di scena quest’oggi sul campo del Lille di Genesio attualmente quarto in classifica. I Dogues sono in grande risalita e a Le Havre hanno trovato la vittoria grazie ad un gol di Igamane nel finale. Partita spigolosa e complicata dopo una settimana vissuta a mille, di buono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Per ovvie ragioni, ieri il focus era incentrato su Milan - Lazio, quindi di conseguenza non ho potuto dire la mia su Marsiglia - Tolosa. 1) La scorsa settimana ho fatto i complimenti a De Zerbi per la vittoria sul Nizza, perché avvenuta per 1-5 in modo roboante, in t - facebook.com Vai su Facebook
Lille, il presidente Letang accusa il Marsiglia: "Contatti irregolari con Zhegrova" - Il presidente del Lille, Olivier Létang, ha acceso la polemica sul caso Edon Zhegrova, attaccando l’Olympique Marsiglia per presunti contatti irregolari con l’ala kosovara. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Ligue 1: il Lille ferma il Marsiglia di De Zerbi e accende la lotta Champions - Il Marsiglia di De Zerbi viene fermato nella sfida esterna in casa del Lille: 1- Scrive corrieredellosport.it
Lille, nuovo innesto in difesa: preso a parametro zero l'ex Marsiglia Mbemba - Dopo due stagioni con l’Olympique Marsiglia, il difensore centrale congolese ha trovato un nuovo progetto in Francia, firmando con il Lille a parametro zero. Lo riporta tuttomercatoweb.com