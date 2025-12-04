Lille–Marsiglia | analisi probabili formazioni e pronostico Ligue 1
Venerdì sera va in scena un grande classico di Ligue 1: Lille contro Marsiglia, una sfida che mette di fronte due squadre da alta classifica e due reparti offensivi capaci di accendere la partita con una giocata. Il contesto suggerisce un match teso, strategico, dove gli episodi possono contare più del volume di gioco. Di seguito trovi stato di forma, chiavi tattiche, assenti, probabili formazioni e pronostico. Come arriva il Lille. Il Lille arriva con fiducia e con un tratto che sta diventando un marchio di fabbrica: la capacità di restare dentro la partita fino all’ultimo e colpire nei momenti in cui gli avversari calano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Per ovvie ragioni, ieri il focus era incentrato su Milan - Lazio, quindi di conseguenza non ho potuto dire la mia su Marsiglia - Tolosa. 1) La scorsa settimana ho fatto i complimenti a De Zerbi per la vittoria sul Nizza, perché avvenuta per 1-5 in modo roboante, in t - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni e probabili formazioni Serie A - Leggi in anteprima le probabili formazioni e non perdere nessuna notivtà! Da tuttosport.com
Probabili formazioni Serie B/ Le mosse degli allenatori per la 7^ giornata (4-5 ottobre 2025) - Massimo Donati arranca ma, come detto, se non altro nelle ultime due partite ha pareggiato, cosa che non gli era ... Da ilsussidiario.net
Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1' - 30, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN): Il Como tiene il passo per l’Europa e dopo il pari d’oro a Bergamo ... tuttomercatoweb.com scrive