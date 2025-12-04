Liliana Resinovich Buonocore a Chi l’ha visto | ‘Mi sono tolto un sassolino’ Sergio Resinovich | ‘È una recita’
Alfonso Buonocore interviene in diretta a Chi l’ha visto, il confronto con Sergio Resinovich. Il confronto in diretta a Chi l’ha visto? tra Alfonso Buonocore, pizzaiolo ed ex titolare della pizzeria Il Delfino di Trieste, e Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha riacceso la tensione su una vicenda che da giorni sta tenendo banco. La querela presentata dal fratello di Lilly contro Buonocore ha spinto il ristoratore originario della Costiera Amalfitana a intervenire nella puntata del 3 dicembre. Il rapporto con Sebastiano Visintin e il mistero del carabiniere. Buonocore sostiene di aver consegnato due sacchi neri a Liliana Resinovich a novembre 2019, precisando che la donna gli avrebbe chiesto di «non dire nulla al marito». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
