L’idea di Taucci e Mancini | Algoritmo per aggiornare i valori degli immobili

Da quanto si parla di riforma del Catasto? Da tanto, troppo tempo. Almeno vent’anni, e per questo il tema non sembra più rinviabile. L’obiettivo della riforma è quello di aggiornare il registro pubblico del patrimonio immobiliare italiano per renderlo più conforme ai valori di mercato, censire gli " immobili fantasma " e gli abusi edilizi e modernizzare il sistema di tassazione. A Viareggio ci sono due professionisti che, non da ieri, sostengono la fattibilità in tempi brevi di questa riforma. Sono il geometra Roberto Taucci e il ragioniere Marco Mancini, che hanno dato vita alla società Valoriimmobiliari srl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

