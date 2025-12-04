L’iconica residenza dei McCallister protagonista del film cult Mamma ho perso l’aereo torna al centro dell’attenzione!
L’iconica residenza dei McCallister, protagonista del film cult “Mamma, ho perso l’aereo”, torna al centro dell’attenzione non solo per l’imminente anniversario della pellicola, ma anche per un recente passaggio di proprietà che riaccende l’interesse verso le dimore simbolo della cultura pop. La villa si trova al 671 di Lincoln Avenue, a Winnetka, sobborgo residenziale di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
