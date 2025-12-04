Libri il consiglio di Barbanera | In un mondo di IA tornare al vero della Natura

Webmagazine24.it | 4 dic 2025

(Adnkronos) – Il mondo corre veloce, forse troppo. E di fronte alle sfide dell'Intelligenza Artificiale, della connessione 24h ad un mondo virtuale, l'antidoto è una connessione reale, quella con la Natura. Parola dell'editore del celebre almanacco Barbanera Luca Baldini che, in un'intervista con l'Adnkronos in occasione dell'uscita del prezioso almanacco 2026, rivela impagabili consigli contenuti . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it



