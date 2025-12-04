Libri e cultura nell’ex cotonificio Una super biblioteca a Cederna

Tra il rumore delle ruspe e il profilo ormai riconoscibile del cantiere, a Cederna è partito il conto alla rovescia per la nuova biblioteca di quartiere. Un intervento atteso da anni, salutato con entusiasmo dal sindaco di Monza Paolo Pilotto, presente all’avvio dei lavori. "Sono stati anni impegnativi perché abbiamo dovuto rispettare moltissime norme, ma ormai ci siamo. È un lavoro importantissimo per la città perché si realizzerà non una semplice biblioteca di quartiere, ma una biblioteca di 1000 metri quadrati che darà respiro al bisogno di studio e approfondimento anche per chi non è di zona", dichiara, mentre alle sue spalle le prime escavazioni aprono la strada all’edificio che nascerà sull’area dell’ex Cotonificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

