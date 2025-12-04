Libera Avellino via al tesseramento | serata di comunità al Caffè sociale Hope
Il 6 dicembre, a partire dalle 19:00, Libera Avellino sarà al Caffè Sociale Hope per il tesseramento e per dare avvio al nuovo anno sociale.“Scambiarci idee e opinioni e continuare a sognare insieme una città diversa, più libera da mafie e corruzione. La tessera è un simbolo materiale di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
