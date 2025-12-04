li lai nan suona per zipoli la talentuosa pianista cinese e un concerto da scoprire

Una talentuosa pianista cinese per il Festival Zipoli. Domani alle 21 alla Scuola Verdi di via Santa Trinita, nella sala concerti intitolata al più grande compositore pratese, sul palco salirà Li Lai Nan. Sarà un dialogo tra passato e presente, il concerto della giovane ma già affermata pianista di origine cinese residente da tempo a Prato. Oltre a suonare brani di Zipoli e di Alberto Ginastera (fra i maggiori compositori argentini, scomparso nel 1983), illustrerà le vicende americane della musica del compositore, che com’è noto morì a Cordoba in Argentina nel 1726, approfondendo in particolare l’influenza che essa ha avuto sui compositori americani dei secoli successivi, i quali hanno dialogato a distanza con l’illustre maestro pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

